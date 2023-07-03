Карчаа: Запад хочет использовать инцидент на ЗАЭС для вступления в конфликт на Украине
Об этом информирует ТАСС.
Карчаа заявил, что контрнаступление ВСУ «захлебнулось», а «западные хозяева» Украины понимают, что правящий киевский режим уже «не вытягивает ситуацию».
По его словам, агрессивные западные политики готовы пойти на всё.
«Организация специальной операции на станции, которая бы привела к ядерному инциденту, по их мнению, создаст правовой «шлюз» для легализации участия НАТО в конфликте», — сказал советник гендиректора «Росэнергоатома».
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о подготовке Киевом провокации на ЗАЭС.
Также в «Росэнергоатоме» сообщили, что за месяц пресечено более 100 попыток проникновения украинских БПЛА на ЗАЭС.