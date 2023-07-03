Карчаа: Запад хочет использовать инцидент на ЗАЭС для вступления в конфликт на Украине

Советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявил, что страны Запада, поддерживающие Киев, стремятся использовать инцидент на ЗАЭС для легализации своего непосредственного участия в боевых действиях на Украине в качестве стороны конфликта.

Об этом информирует ТАСС.

Карчаа заявил, что контрнаступление ВСУ «захлебнулось», а «западные хозяева» Украины понимают, что правящий киевский режим уже «не вытягивает ситуацию».

По его словам, агрессивные западные политики готовы пойти на всё.

«Организация специальной операции на станции, которая бы привела к ядерному инциденту, по их мнению, создаст правовой «шлюз» для легализации участия НАТО в конфликте», — сказал советник гендиректора «Росэнергоатома».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о подготовке Киевом провокации на ЗАЭС.

Также в «Росэнергоатоме» сообщили, что за месяц пресечено более 100 попыток проникновения украинских БПЛА на ЗАЭС.