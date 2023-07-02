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Медведев призвал англосаксонский мир осознать, что противостояние Западу стало глобальным

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Противостояние коллективному Западу стало глобальным.

Об этом заявил в статье для «Российской газеты» замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Противостояние коллективному Западу стало глобальным. 2022—2023 годы войдут в историю как время мощнейшего цивилизационного разлома, пик экзистенциального кризиса человечества в XXI веке», — отметил он.

Медведев добавил, что прямым его следствием стало начало спецоперации на Украине.

20 мая глава МИД России Сергей Лавров заявил, что западный трек в российской внешней политике полностью себя исчерпал.

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Запад идёт на эскалацию напряжённости и открыто признаётся, что готовится к войне.

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