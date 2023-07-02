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Медведев: Россия дала жёсткий и недвусмысленный отпор коллективному Западу

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Замруководителя российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что Россия не подчинилась воле коллективного Запада и дала жёсткий отпор.
Медведев: Россия дала жёсткий и недвусмысленный отпор коллективному Западу
  • РИА Новости
  • © Екатерина Штукина

Об этом он написал в статье для «Российской газеты».

По словам Медведева, независимость и территориальную целостность, по мнению Запада, могут отстаивать только те, кому это «высочайше дозволено».

«Россия такую логику признавать не захотела. Чужой воле не подчинилась. И дала отпор — жёсткий и недвусмысленный», — отметил он.

7 июня Медведев заявил, что враг и поддерживающий его западный мир готовы на всё, лишь бы стереть Россию с лица земли.

RT в пародийном ролике показал, как Джо Байден, Олаф Шольц, Урсула фон дер Ляйен и Эммануэль Макрон в муках размышляют о том, какие ещё санкции ввести в отношении России.

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