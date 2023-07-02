МИД: Белоруссия — первая в очереди стран, готовых стать площадкой переговоров по Украине
- РИА Новости
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Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, белорусский лидер Александр Лукашенко неоднократно подчеркивал, что Минск никогда не напрашивался в посредники.
При этом Амбразевич отметил, что Белоруссия готова поделиться, с кем необходимо, тем, что у неё есть.
«Если сложатся обстоятельства, Минск будет первым, я думаю, в очереди для такого рода переговоров», — заявил он.
18 мая Лукашенко заявил, что Россия была готова заключить договор об урегулировании конфликта на Украине, который был невыгоден для Москвы.
Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил о готовности страны, как и в прошлом году, предоставить для переговоров по Украине свою площадку.