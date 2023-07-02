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МИД: Белоруссия — первая в очереди стран, готовых стать площадкой переговоров по Украине

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Заместитель главы МИД Белоруссии Юрий Амбразевич в интервью СТВ заявил, что Минск станет первым в очереди государств, готовых предоставить площадку для возможных переговоров по урегулированию ситуации вокруг Украины.
МИД: Белоруссия — первая в очереди стран, готовых стать площадкой переговоров по Украине
  • РИА Новости
  • © Sputnik/РИА Новости

Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, белорусский лидер Александр Лукашенко неоднократно подчеркивал, что Минск никогда не напрашивался в посредники.

При этом Амбразевич отметил, что Белоруссия готова поделиться, с кем необходимо, тем, что у неё есть.

«Если сложатся обстоятельства, Минск будет первым, я думаю, в очереди для такого рода переговоров», — заявил он.

18 мая Лукашенко заявил, что Россия была готова заключить договор об урегулировании конфликта на Украине, который был невыгоден для Москвы.

Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил о готовности страны, как и в прошлом году, предоставить для переговоров по Украине свою площадку.

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