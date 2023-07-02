МИД: Белоруссия — первая в очереди стран, готовых стать площадкой переговоров по Украине

Заместитель главы МИД Белоруссии Юрий Амбразевич в интервью СТВ заявил, что Минск станет первым в очереди государств, готовых предоставить площадку для возможных переговоров по урегулированию ситуации вокруг Украины.

Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, белорусский лидер Александр Лукашенко неоднократно подчеркивал, что Минск никогда не напрашивался в посредники.

При этом Амбразевич отметил, что Белоруссия готова поделиться, с кем необходимо, тем, что у неё есть.

«Если сложатся обстоятельства, Минск будет первым, я думаю, в очереди для такого рода переговоров», — заявил он.

18 мая Лукашенко заявил, что Россия была готова заключить договор об урегулировании конфликта на Украине, который был невыгоден для Москвы.

Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил о готовности страны, как и в прошлом году, предоставить для переговоров по Украине свою площадку.