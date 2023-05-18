Лукашенко заявил, что Россия изначально была готова пойти на невыгодный договор с Украиной

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Россия была готова заключить договор об урегулировании конфликта на Украине, который был невыгоден для Москвы.

«Три раунда в Беларуси прошло. Потом не то тесно стало Зеленскому, не то ещё что-то — в Турцию уехали. Хорошо, давайте в Турции. На стол положили проект договора. Если бы Россия сейчас его читала, она бы с ума сошла. Он абсолютно был невыгоден России. Но Россия согласилась», — сказал глава государства.

По его словам, как только Россия согласилась на мирные инициативы, проект договора «был выброшен в корзину».

Как отмечал глава МИД России Сергей Лавров, Киев сам расписался в нежелании вести переговоры с Москвой.

Помощник президента России, глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский отмечал, что проект мирного договора между Украиной и Россией был согласован на 75%.