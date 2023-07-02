Американская поддержка Украины прикрывает истинную цель США — расширение своего военного присутствия на европейском континенте. Об этом заявил британский журналист Марк Блэклок в статье для Global Times.

«Под прикрытием поддержки Украины Америка расширяет и укрепляет своё военное присутствие в Европе таким образом, что это ещё больше грозит приблизить часы Судного дня к полуночи», — написал он.

Блэклок подчеркнул, что такое развитие событий может привести к водовороту действий и ответной реакции, «пока не останется выхода, кроме как продолжать конфликт».

Ранее посольство России в Вашингтоне сообщило, что США одержимы идеей нанести Москве стратегическое поражение.

14 июня министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в интервью Anadolu выразил мнение, что урегулировать кризис на Украине можно только на основе соглашения между Соединёнными Штатами и Россией.