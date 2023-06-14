Глава МИД Венгрии: урегулировать кризис на Украине можно на основе соглашения США и России
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«Обеспечение устойчивого мира зависит от соглашения между Вашингтоном и Москвой», — сказал Сийярто.
По его словам, Киев не сможет противостоять России без получения американской военной помощи.
Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что, если прилёты с Украины продолжатся, будет рассмотрен вопрос создания на украинской территории санитарной зоны.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, что нужно отодвигать военную инфраструктуру ВСУ для безопасности российских регионов.