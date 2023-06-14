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Глава МИД Венгрии: урегулировать кризис на Украине можно на основе соглашения США и России

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Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в интервью Anadolu выразил мнение, что урегулировать кризис на Украине можно только на основе соглашения между Соединёнными Штатами и Россией.
Глава МИД Венгрии: урегулировать кризис на Украине можно на основе соглашения США и России
  • globallookpress.com
  • © Heikki Saukkomaa

«Обеспечение устойчивого мира зависит от соглашения между Вашингтоном и Москвой», — сказал Сийярто.

По его словам, Киев не сможет противостоять России без получения американской военной помощи.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что, если прилёты с Украины продолжатся, будет рассмотрен вопрос создания на украинской территории санитарной зоны.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, что нужно отодвигать военную инфраструктуру ВСУ для безопасности российских регионов.

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