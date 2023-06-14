Песков: России необходимо отодвигать военную инфраструктуру ВСУ для безопасности регионов

России нужно отодвигать военную инфраструктуру ВСУ для безопасности российских регионов.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он рассказал, что на подконтрольной ВСУ территории идут обстрелы социальной инфраструктуры мирных граждан.

«Чтобы обеспечить безопасность по мере того, как у киевского режима появляется более сложное и более дальнобойное вооружение, придётся, соответственно, вот эту военную инфраструктуру отодвигать на санитарное расстояние с тем, чтобы обеспечить безопасность граждан», — заявил Песков.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что, если прилёты с Украины продолжатся, будет рассмотрен вопрос создания на украинской территории санитарной зоны.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что санитарная зона на Украине, вероятно, будет проходить по границам Львова, учитывая то, что Запад поставляет Киеву всё более дальнобойные виды оружия.