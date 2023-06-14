Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Песков: России необходимо отодвигать военную инфраструктуру ВСУ для безопасности регионов

Короткая ссылка
России нужно отодвигать военную инфраструктуру ВСУ для безопасности российских регионов.
Песков: России необходимо отодвигать военную инфраструктуру ВСУ для безопасности регионов
  • AP
  • © Libkos

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он рассказал, что на подконтрольной ВСУ территории идут обстрелы социальной инфраструктуры мирных граждан.

«Чтобы обеспечить безопасность по мере того, как у киевского режима появляется более сложное и более дальнобойное вооружение, придётся, соответственно, вот эту военную инфраструктуру отодвигать на санитарное расстояние с тем, чтобы обеспечить безопасность граждан», — заявил Песков.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что, если прилёты с Украины продолжатся, будет рассмотрен вопрос создания на украинской территории санитарной зоны.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что санитарная зона на Украине, вероятно, будет проходить по границам Львова, учитывая то, что Запад поставляет Киеву всё более дальнобойные виды оружия.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить