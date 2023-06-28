Посольство России в Вашингтоне: США одержимы идеей нанести Москве стратегическое поражение

Соединённые Штаты одержимы идеей нанести России стратегическое поражение.

Об этом заявили в российском посольстве, комментируя новый пакет военной помощи Украине.

«Очередными поставками продукции военного назначения Вашингтон лишь подтверждает одержимость идеей нанести Российской Федерации стратегическое поражение», — передаёт сообщение РИА Новости.

Отмечается, что для этого США толкают подопечных на всё более «отчаянные авантюры».

Жизни украинцев для властей США «ничего не значат», сказано в заявлении дипмиссии.

Ранее официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что США и Россия поддерживают контакты на различных уровнях.

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью телеканалу RT заявил, что Западом против России развязана геополитическая война.