Посольство России в Вашингтоне: США одержимы идеей нанести Москве стратегическое поражение
Об этом заявили в российском посольстве, комментируя новый пакет военной помощи Украине.
«Очередными поставками продукции военного назначения Вашингтон лишь подтверждает одержимость идеей нанести Российской Федерации стратегическое поражение», — передаёт сообщение РИА Новости.
Отмечается, что для этого США толкают подопечных на всё более «отчаянные авантюры».
Жизни украинцев для властей США «ничего не значат», сказано в заявлении дипмиссии.
Ранее официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что США и Россия поддерживают контакты на различных уровнях.
Глава МИД России Сергей Лавров в интервью телеканалу RT заявил, что Западом против России развязана геополитическая война.