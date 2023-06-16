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Лавров: против России развязана геополитическая война

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Глава МИД России Сергей Лавров в интервью телеканалу RT заявил, что Западом против России развязана геополитическая война.
Лавров: против России развязана геополитическая война
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«Сама по себе война, развязанная против нас, это геополитическая война... Убирают конкурентов. И именно так мы рассматриваем эту ситуацию», — отметил Лавров.

По его словам, «развязка этой ситуации может быть исключительно с учётом того, что это геополитический конфликт».

Также он заявил о попытке Запада удержать своё гегемонистское положение.

«Попытка провальная, мы все это прекрасно понимаем», — сказал Лавров. 

Помощник российского президента Юрий Ушаков в кулуарах ПМЭФ заявил, что контакты России и США ведутся сейчас на дипломатическом уровне и носят нерегулярный характер.

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