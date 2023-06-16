Лавров: против России развязана геополитическая война

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью телеканалу RT заявил, что Западом против России развязана геополитическая война.

«Сама по себе война, развязанная против нас, это геополитическая война... Убирают конкурентов. И именно так мы рассматриваем эту ситуацию», — отметил Лавров.

По его словам, «развязка этой ситуации может быть исключительно с учётом того, что это геополитический конфликт».

Также он заявил о попытке Запада удержать своё гегемонистское положение.

«Попытка провальная, мы все это прекрасно понимаем», — сказал Лавров.

Помощник российского президента Юрий Ушаков в кулуарах ПМЭФ заявил, что контакты России и США ведутся сейчас на дипломатическом уровне и носят нерегулярный характер.