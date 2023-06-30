Политолог Коновалов: польская верхушка готова пойти на всё, лишь бы сделать пакость России
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«Это отражает стремление верхушки Польши, которая является фактически американской клиентелой, с одной стороны, а с другой... носителем ненависти к России. Они готовы стрелять себе в ногу, они готовы пойти на всё, что угодно, лишь бы сделать пакость России. Я уверен, что польскому народу это вообще не нужно. С другой стороны, в Европе сейчас никто не смотрит на то, что нужно народу той или иной европейской страны. Есть два главных аспекта: угодить американцам и сделать пакость России. Польская верхушка рассматривает данную ситуацию как выгодную», — объяснил политолог.
Ранее в Польше заявили о желании разместить на своей территории американское ядерное оружие.
По словам польского премьер-министра Матеуша Моравецкого, в связи с намерением России разместить ТЯО на белорусской территории Варшава обратилась «ко всему НАТО, чтобы принять участие в программе Nuclear Sharing».
16 июня президент России Владимир Путин назвал размещение ядерного оружия в Белоруссии элементом сдерживания.