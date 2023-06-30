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Политолог Коновалов: польская верхушка готова пойти на всё, лишь бы сделать пакость России

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Военный эксперт, политолог Иван Коновалов прокомментировал в беседе с RT заявление польского премьер-министра Матеуша Моравецкого о том, что Польша обратилась к НАТО с просьбой разместить на своей территории американское ядерное оружие в качестве ответа на российское тактическое ядерное оружие (ТЯО) в Белоруссии.
Политолог Коновалов: польская верхушка готова пойти на всё, лишь бы сделать пакость России
  • Gettyimages.ru
  • © fotodrobik

«Это отражает стремление верхушки Польши, которая является фактически американской клиентелой, с одной стороны, а с другой... носителем ненависти к России. Они готовы стрелять себе в ногу, они готовы пойти на всё, что угодно, лишь бы сделать пакость России. Я уверен, что польскому народу это вообще не нужно. С другой стороны, в Европе сейчас никто не смотрит на то, что нужно народу той или иной европейской страны. Есть два главных аспекта: угодить американцам и сделать пакость России. Польская верхушка рассматривает данную ситуацию как выгодную», — объяснил политолог.

Ранее в Польше заявили о желании разместить на своей территории американское ядерное оружие.

По словам польского премьер-министра Матеуша Моравецкого, в связи с намерением России разместить ТЯО на белорусской территории Варшава обратилась «ко всему НАТО, чтобы принять участие в программе Nuclear Sharing».

16 июня президент России Владимир Путин назвал размещение ядерного оружия в Белоруссии элементом сдерживания.

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