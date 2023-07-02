В ЕП выразили обеспокоенность укреплением отношений Кубы и России на фоне ситуации на Украине

Шведский европарламентарий Сара Хыйтэдаль обратила внимание Европейской комиссии на то, что в последнее время власти России и Кубы ведут работу по укреплению двухсторонних отношений. По её мнению, странам Запада не стоит оставлять эту ситуацию без внимания. С запросом Хыйтэдаль, направленным в адрес ЕК и содержащим соответствующие тезисы, ознакомился RT.

В частности, она процитировала президента республики Мигеля Диас-Канеля, который на встрече с российским вице-премьером Дмитрием Чернышенко в мае выразил «безусловную поддержку» Москве со стороны Гаваны.

При этом шведский европарламентарий обратила внимание, что подобное заявление кубинский лидер сделал на фоне ситуации на Украине.

«Учитывая далеко идущие обещания ЕС в плане солидарности с Украиной, какие меры приняла Еврокомиссия в своих отношениях с Республикой Куба в свете данных событий?» — поинтересовалась Хыйтэдаль у ЕК.

Политолог Юрий Светов, комментируя RT позицию евродепутата, заявил, что президент Кубы имеет право выражать своё мнение в тех формулировках, которые считает приемлемыми.

«Почему лидер Кубы не может иметь своего мнения? Если он выражает свою, отличающуюся от западной, позицию в отношении России, то против него и его страны нужно принимать меры? Это странно выглядит. На Кубу в целом нападают со всех сторон. Недавно шёл разговор о том, что в стране якобы создаётся китайская база для слежки за США, что обуславливает необходимость введения санкций — типичный американский набор аргументов. Теперь же нашли другой повод для критики — отношения Гаваны с Москвой», — добавил эксперт.

Вместе с тем он отметил, что сегодня Россия, как ранее и Советский Союз, имеет нормальные отношения с Кубой.

«После революции в республике, которая произошла в 1959 году, СССР помогал Кубе выжить. В те годы США пытались стереть Кубу с лица Земли, и там об этом всё ещё помнят. Поэтому, учитывая то, что когда-то Москва пришла на помощь Гаване, сегодня наступила очередь последней оказать нам поддержку, и она это делает. В основном, конечно, выражая солидарность, но и этого достаточно», — подчеркнул Светов.

Со своей стороны, политолог и политтехнолог Наталия Елисеева выразила мнение, что в данном случае шведский депутат использовала аргумент с Украиной лишь в качестве предлога для нападок на Кубу. На самом деле, проблема, связанная с республикой, может быть для Запада более глобальной, напрямую затрагивая интересы не только обозначенных в документе игроков.

«Я думаю, что здесь акцент сделан больше не на Украине, а на том, что Куба становится «угрозой» с точки зрения роста влияния Китая. А если мы посмотрим на карту, то увидим, что сотрудничество Гаваны и Пекина, мягко говоря, может не понравиться США. Поэтому наверняка на Кубу будут давить всеми силами, чтобы среди прочего не допустить упрочения отношений Кубы и КНР», — заявила собеседница RT.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что Москва готова оказать помощь Гаване, которая находится в условиях незаконной торгово-экономической блокады США.