Шойгу заявил о готовности России помочь Кубе в условиях торговой блокады США
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«В условиях, когда США многие десятилетия осуществляют незаконную и нелегитимную торгово-экономическую блокаду Кубы, мы готовы оказать помощь Острову свободы, подставить плечо нашим кубинским друзьям», — цитирует его РИА Новости.
Министр назвал Кубу важнейшим союзником России в регионе.
По его словам, отношения стран находятся на подъёме.
Ранее президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что после попытки мятежа в России сохранятся единство и порядок.