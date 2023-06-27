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Шойгу заявил о готовности России помочь Кубе в условиях торговой блокады США

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Россия готова оказать помощь Кубе, которая находится в условиях незаконной торгово-экономической блокады США, заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу.
Шойгу заявил о готовности России помочь Кубе в условиях торговой блокады США
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«В условиях, когда США многие десятилетия осуществляют незаконную и нелегитимную торгово-экономическую блокаду Кубы, мы готовы оказать помощь Острову свободы, подставить плечо нашим кубинским друзьям», — цитирует его РИА Новости.

Министр назвал Кубу важнейшим союзником России в регионе.

По его словам, отношения стран находятся на подъёме.

Ранее президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что после попытки мятежа в России сохранятся единство и порядок.

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