Шойгу заявил о готовности России помочь Кубе в условиях торговой блокады США

Россия готова оказать помощь Кубе, которая находится в условиях незаконной торгово-экономической блокады США, заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу.

«В условиях, когда США многие десятилетия осуществляют незаконную и нелегитимную торгово-экономическую блокаду Кубы, мы готовы оказать помощь Острову свободы, подставить плечо нашим кубинским друзьям», — цитирует его РИА Новости.

Министр назвал Кубу важнейшим союзником России в регионе.

По его словам, отношения стран находятся на подъёме.

Ранее президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что после попытки мятежа в России сохранятся единство и порядок.