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Politico: Китай с 2019 года собирал разведданные по США с военной базы на Кубе

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Китай использовал военную базу на Кубе для сбора разведданных по США с 2019 года, сообщила газета Politico.

Отмечается, что в 2021 году администрация Байдена была проинформирована об «усилиях КНР по всему миру по расширению своей зарубежной инфраструктуры».

«Эти усилия включали присутствие на Кубе объектов сбора разведданных КНР», — говорится в статье.

Как сообщается в газете, по мнению американских чиновников, КНР будет продолжать попытки усилить своё присутствие на Кубе.

«А мы будем продолжать их пресекать», — говорится в публикации.

Ранее американская разведка заявила, что Куба и Китай достигли секретного соглашения по созданию на острове специальной базы для слежки за Соединёнными Штатами.

Позже Белый дом не подтвердил данные о планах КНР разместить на Кубе разведывательный объект.

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