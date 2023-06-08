Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

WSJ: Китай планирует разместить на Кубе разведывательный объект для слежки за США

Короткая ссылка
Американская разведка уверена, что Куба и Китай достигли секретного соглашения по созданию на острове специальной базы для слежки за Соединёнными Штатами.
WSJ: Китай планирует разместить на Кубе разведывательный объект для слежки за США
  • Gettyimages.ru
  • © Bim

Газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, «знакомые со строго засекреченной информацией», пишет, что на Кубе появится объект, позволяющий «прослушивать и перехватывать электронные сообщения на юго-востоке США», где расположены военные базы.

Кроме того, разведывательный объект позволит следить за перемещением американских военных кораблей, пишут авторы статьи.

Как утверждает издание, базу расположат на расстоянии 160 км от штата Флорида.

Глава американской национальной разведки Эврил Хэйнс ранее выразила уверенность в том, что Китай и Россия в ближайшие годы будут сближаться, у США мало шансов повлиять на ситуацию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить