WSJ: Китай планирует разместить на Кубе разведывательный объект для слежки за США

Американская разведка уверена, что Куба и Китай достигли секретного соглашения по созданию на острове специальной базы для слежки за Соединёнными Штатами.

Газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, «знакомые со строго засекреченной информацией», пишет, что на Кубе появится объект, позволяющий «прослушивать и перехватывать электронные сообщения на юго-востоке США», где расположены военные базы.

Кроме того, разведывательный объект позволит следить за перемещением американских военных кораблей, пишут авторы статьи.

Как утверждает издание, базу расположат на расстоянии 160 км от штата Флорида.

Глава американской национальной разведки Эврил Хэйнс ранее выразила уверенность в том, что Китай и Россия в ближайшие годы будут сближаться, у США мало шансов повлиять на ситуацию.