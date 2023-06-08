Белый дом не подтвердил данные о планах КНР разместить на Кубе разведывательный объект
- AP
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Об этом, как пишет РИА Новости, Кирби сказал в эфире телеканала MSNBC.
«Они (сообщения. — RT) не соответствуют действительности», — констатировал он.
Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что Куба и КНР достигли секретного соглашения по созданию на острове специальной базы для слежки за США.
Как утверждает издание, базу расположат на расстоянии 160 км от штата Флорида.