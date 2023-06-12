Кирби: США мешают деятельности базы Китая на Кубе, которая якобы занимается слежкой

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что администрация США принимает меры, направленные на снижение эффективности деятельности базы КНР на Кубе, которая якобы занимается сбором разведывательных данных о США.

Об этом пишет ТАСС.

«Мы предприняли некоторые шаги, чтобы попытаться уменьшить степень уязвимости от её деятельности. И мы будем продолжать это делать», — сказал он.

По словам Кирби, США уверены, что смогут продолжать защищать свои секреты в Западном полушарии и за его пределами, а также «защищать страну надлежащим образом».

8 июня Кирби заявил, что информация о том, что Куба и Китай достигли секретного соглашения по созданию на острове специальной базы для слежки за США, не соответствует действительности.

Секретарь российского Совбеза Николай Патрушев заявил, что Соединённые Штаты хотят ослабить Россию, но их конечная цель — Китай.