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Патриарх Кирилл и папский посланник обсудили гуманитарные инициативы мирного урегулирования

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на встрече с посланником Папы Римского Франциска по украинскому урегулированию кардиналом Маттео Дзуппи обсудил гуманитарные инициативы, которые могли бы поспособствовать мирному разрешению конфликта на Украине.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на службу печати Святого престола.

Отмечается, что Папа Римский будет проинформирован об итогах поездки Дзуппи в Россию, чтобы определить дальнейшие шаги «на гуманитарном уровне, а также в поисках путей достижения мира».

Ранее патриарх Кирилл на встрече с Дзуппи назвал важным объединение всех сил мира для предотвращения крупного вооружённого конфликта.

Также стало известно, что помощник президента России Юрий Ушаков обсудил с Дзуппи гуманитарные вопросы в контексте ситуации на Украине.

Маттео Дзуппи также посетил Киев.

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