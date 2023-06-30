Патриарх Кирилл и папский посланник обсудили гуманитарные инициативы мирного урегулирования
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на службу печати Святого престола.
Отмечается, что Папа Римский будет проинформирован об итогах поездки Дзуппи в Россию, чтобы определить дальнейшие шаги «на гуманитарном уровне, а также в поисках путей достижения мира».
Ранее патриарх Кирилл на встрече с Дзуппи назвал важным объединение всех сил мира для предотвращения крупного вооружённого конфликта.
Также стало известно, что помощник президента России Юрий Ушаков обсудил с Дзуппи гуманитарные вопросы в контексте ситуации на Украине.