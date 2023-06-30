Захарова раскритиковала планы Финляндии сократить финансовую помощь Африке
- РИА Новости
По её словам, данный пассаж свидетельствует о том, что помощь развивающимся странам со стороны Финляндии теперь будет обусловлена поддержкой правил «западного миропорядка».
«Данное решение нельзя охарактеризовать иначе как беззастенчивое использование Западом программ содействия развивающимся странам в качестве рычага политического давления на государства, стремящиеся проводить самостоятельную политику», — сказала Захарова.
Дипломат подчеркнула, что после вступления в НАТО Финляндия стала «бездумным ретранслятором политики своих новых североатлантических хозяев» и полностью утратила самостоятельность.
Ранее будущий финский министр внешней торговли и развития Вилле Тавио пригрозил лишить финансирования страны Африки за поддержку России.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что диалог по инициативам африканских лидеров по Украине продолжится на саммите Россия — Африка.
По его словам, есть определённые темы, которые могут реализовываться.