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Захарова раскритиковала планы Финляндии сократить финансовую помощь Африке

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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова раскритиковала власти Финляндии из-за планов «отказать в финансовой помощи африканским государствам, поддерживающим Россию».
Захарова раскритиковала планы Финляндии сократить финансовую помощь Африке
  • РИА Новости

По её словам, данный пассаж свидетельствует о том, что помощь развивающимся странам со стороны Финляндии теперь будет обусловлена поддержкой правил «западного миропорядка».

«Данное решение нельзя охарактеризовать иначе как беззастенчивое использование Западом программ содействия развивающимся странам в качестве рычага политического давления на государства, стремящиеся проводить самостоятельную политику», — сказала Захарова.

Дипломат подчеркнула, что после вступления в НАТО Финляндия стала «бездумным ретранслятором политики своих новых североатлантических хозяев» и полностью утратила самостоятельность.

Ранее будущий финский министр внешней торговли и развития Вилле Тавио пригрозил лишить финансирования страны Африки за поддержку России.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что диалог по инициативам африканских лидеров по Украине продолжится на саммите Россия — Африка.

По его словам, есть определённые темы, которые могут реализовываться.

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