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Финский политик пригрозил лишить финансирования страны Африки за поддержку России

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Новое правительство намерено лишить финансовой помощи африканские страны, которые поддерживают Россию, заявил будущий финский министр внешней торговли и развития Вилле Тавио.
Финский политик пригрозил лишить финансирования страны Африки за поддержку России
  • Gettyimages.ru

«Страны, поддерживающие российскую военную агрессию против Украины, могут быть лишены помощи… Некоторые африканские страны выражали свою поддержку России. Мы будем за ними следить», — цитирует его Yle.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что диалог по инициативам лидеров Африки по Украине продолжится на саммите Россия — Африка.

По его словам, есть определённые темы, которые могут реализовываться вполне.

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