Финский политик пригрозил лишить финансирования страны Африки за поддержку России

Новое правительство намерено лишить финансовой помощи африканские страны, которые поддерживают Россию, заявил будущий финский министр внешней торговли и развития Вилле Тавио.

«Страны, поддерживающие российскую военную агрессию против Украины, могут быть лишены помощи… Некоторые африканские страны выражали свою поддержку России. Мы будем за ними следить», — цитирует его Yle.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что диалог по инициативам лидеров Африки по Украине продолжится на саммите Россия — Африка.

По его словам, есть определённые темы, которые могут реализовываться вполне.