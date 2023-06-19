Финский политик пригрозил лишить финансирования страны Африки за поддержку России
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«Страны, поддерживающие российскую военную агрессию против Украины, могут быть лишены помощи… Некоторые африканские страны выражали свою поддержку России. Мы будем за ними следить», — цитирует его Yle.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что диалог по инициативам лидеров Африки по Украине продолжится на саммите Россия — Африка.
По его словам, есть определённые темы, которые могут реализовываться вполне.