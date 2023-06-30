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Ирак потребовал от Швеции выдачи иммигранта, совершившего акт сожжения Корана

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Официальный представитель МИД Ирака Ахмед ас-Саххаф заявил, что власти страны требуют от правительства Швеции выдачи иракского иммигранта, совершившего в Стокгольме акт публичного сожжения Корана.

Об этом информирует информационное агентство INA.

Как отметил дипломат, человек, совершивший сожжение Корана, является гражданином Ирака.

«Поэтому мы требуем от шведских властей передать его иракскому правительству», — сказал ас-Саххаф.

По его словам, в таком случае иммигрант предстанет перед судом в соответствии с иракским законодательством.

Ранее в Ираке прошла акция протеста возле посольства Швеции после сожжения Корана в Стокгольме.

Также Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что сожжение Корана не является противозаконным действием в Швеции, переговоры с Турцией о членстве страны в НАТО продолжатся.

При этом Госдума России приняла заявление с осуждением властей Швеции из-за акции с сожжением Корана.

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