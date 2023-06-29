В Ираке прошла акция протеста возле посольства Швеции после сожжения Корана в Стокгольме

В столице Ирака Багдаде состоялась акция протеста возле посольства Швеции после того, как мужчина сжёг Коран у главной мечети в Стокгольме.

AP

© Hadi Mizban

Об этом информирует РИА Новости. По информации агентства, протестующие подошли к самому входу в посольство. Они скандируют лозунги против сожжения Корана. Ранее стало известно, что полиция Стокгольма выдала разрешение на проведение акции с сожжением Корана у главной мечети в шведской столице в первый день праздника Курбан-байрам. Глава МИД Турции Хакан Фидан осудил акцию с сожжением Корана в Швеции.