В Ираке прошла акция протеста возле посольства Швеции после сожжения Корана в Стокгольме
- AP
- © Hadi Mizban
Об этом информирует РИА Новости.
По информации агентства, протестующие подошли к самому входу в посольство.
Они скандируют лозунги против сожжения Корана.
Ранее стало известно, что полиция Стокгольма выдала разрешение на проведение акции с сожжением Корана у главной мечети в шведской столице в первый день праздника Курбан-байрам.
Глава МИД Турции Хакан Фидан осудил акцию с сожжением Корана в Швеции.