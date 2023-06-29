Госдума приняла заявление с осуждением властей Швеции из-за акции с сожжением Корана

Государственная дума России приняла заявление с осуждением властей Швеции из-за акции с сожжением Корана в центре Стокгольма в мусульманский праздник Курбан-байрам.

В заявлении, принятом единогласно, депутаты назвали произошедшее акцией вандализма и призвали шведские власти принять меры по недопущению нарушений прав и оскорбления религиозных чувств мусульман.

Накануне полиция Стокгольма выдала разрешение на проведение акции с сожжением Корана у главной мечети в шведской столице в первый день праздника Курбан-байрам.

Президент России Владимир Путин заявил, что Коран является святыней для мусульман, неуважение к нему является преступлением и в рамках Конституции, и согласно УК России.