РИА Новости: посол Италии заявил о желании вернуть в Россию поставки кормов для животных
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Отмечается, что итальянские власти обеспокоены невозможностью поставок в Россию своих кормов для домашних животных.
«Посол Италии Джорджо Стараче попросил Сергея Данкверта, руководителя Россельхознадзора, обсудить этот вопрос на личной встрече. Переговоры состоялись сегодня», — приводит РИА Новости заявление источника.
В апреле пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что ушедшие из России после начала спецоперации 120 иностранных компаний не «жгут мосты», проговаривают условия возвращения в страну.
Газета The Washington Post также сообщила, что большинство западных компаний, объявивших об уходе из России после начала спецоперации на Украине, продолжили работать в стране.