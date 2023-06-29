РИА Новости: посол Италии заявил о желании вернуть в Россию поставки кормов для животных

Посол Италии в Москве Джорджо Стараче обсудил с главой Россельхознадзора Сергеем Данквертом вопросы возвращения на российский рынок итальянских кормов для животных.

Отмечается, что итальянские власти обеспокоены невозможностью поставок в Россию своих кормов для домашних животных.

«Посол Италии Джорджо Стараче попросил Сергея Данкверта, руководителя Россельхознадзора, обсудить этот вопрос на личной встрече. Переговоры состоялись сегодня», — приводит РИА Новости заявление источника.

В апреле пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что ушедшие из России после начала спецоперации 120 иностранных компаний не «жгут мосты», проговаривают условия возвращения в страну.

Газета The Washington Post также сообщила, что большинство западных компаний, объявивших об уходе из России после начала спецоперации на Украине, продолжили работать в стране.