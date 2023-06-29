РИА Новости: Италия намерена сохранять свои позиции на рынке России как поставщик вина

Италия в качестве поставщика вина планирует сохранить свои позиции на российском рынке, сотрудничество обсуждалось на встрече итальянского посла в России Джорджо Стараче с руководителем Россельхознадзора Сергеем Данквертом.

Об этом РИА Новости рассказал источник, знакомый с ситуацией.

Отмечается, что в ходе встречи итальянский посол рассказал, что Италия следит за изменениями в законодательстве России.

«И готова к продуктивной работе с Россельхознадзором, чтобы сохранить свои позиции на российском рынке», — добавил собеседник агентства.

Ранее глава ТПП Сергей Катырин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» заявил, что торгово-промышленная палата России планирует содействовать развитию партнёрства российского бизнеса с зарубежными коллегами.