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Ассоциация российских виноделов предложила запретить импорт вин из недружественных стран

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Исполнительный директор федеральной саморегулируемой организации «Ассоциация виноградарей и виноделов России» (АВВР) Алексей Плотников прокомментировал предложение организации ввести ограничения на импорт вин из недружественных стран.
Ассоциация российских виноделов предложила запретить импорт вин из недружественных стран
  • Gettyimages.ru

Ассоциация, в частности, предлагает установить максимально возможные таможенные пошлины (минимум 50%) на импорт игристых, тихих, креплёных вин иностранного производства, запретить импорт вин из недружественных стран, увеличить акциз на винодельческую продукцию с предоставлением налогового вычета для вина из российского винограда.

Предложения о мерах по защите российского рынка вина обсуждаются с правительством России, рассказал эксперт в беседе с «Российской газетой».

«В любом случае, окончательный выбор мер и степени воздействия на рынок — за правительством. Подчеркну, главное — готовность отечественных виноделов удовлетворить потребительский спрос на вино, особенно в бюджетном и среднем сегментах, в случае любых предпринятых защитных мер в полном объёме», — заявил Плотников.

Ранее глава ТПП Сергей Катырин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» заявил, что торгово-промышленная палата России планирует содействовать развитию партнёрства российского бизнеса с зарубежными коллегами.

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