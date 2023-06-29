Береговая охрана США обнаружила предположительные останки погибших на батискафе «Титан»
«Я благодарен за скоординированную международную и межведомственную поддержку в восстановлении и сохранении этих важных доказательств на экстремальных морских расстояниях и глубинах», — цитирует РИА Новости капитана Береговой охраны Джейсона Нойбауэра.
Отмечается, что американские медики намереваются провести формальный анализ обнаруженных останков.
Также сообщается, что останки были извлечены из-под обломков.
Ранее контр-адмирал Береговой охраны США Джон Могер подтвердил гибель экипажа.
Он также заявил, что обломки батискафа свидетельствуют о направленном внутрь взрыве.