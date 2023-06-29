Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Береговая охрана США обнаружила предположительные останки погибших на батискафе «Титан»

Короткая ссылка
Береговая охрана США обнаружила останки, которые предположительно принадлежат погибшим на батискафе «Титан».

«Я благодарен за скоординированную международную и межведомственную поддержку в восстановлении и сохранении этих важных доказательств на экстремальных морских расстояниях и глубинах», — цитирует РИА Новости капитана Береговой охраны Джейсона Нойбауэра.

Отмечается, что американские медики намереваются провести формальный анализ обнаруженных останков.

Также сообщается, что останки были извлечены из-под обломков.

Ранее контр-адмирал Береговой охраны США Джон Могер подтвердил гибель экипажа.

Он также заявил, что обломки батискафа свидетельствуют о направленном внутрь взрыве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить