Береговая охрана США обнаружила предположительные останки погибших на батискафе «Титан»

Береговая охрана США обнаружила останки, которые предположительно принадлежат погибшим на батискафе «Титан».

«Я благодарен за скоординированную международную и межведомственную поддержку в восстановлении и сохранении этих важных доказательств на экстремальных морских расстояниях и глубинах», — цитирует РИА Новости капитана Береговой охраны Джейсона Нойбауэра.

Отмечается, что американские медики намереваются провести формальный анализ обнаруженных останков.

Также сообщается, что останки были извлечены из-под обломков.

Ранее контр-адмирал Береговой охраны США Джон Могер подтвердил гибель экипажа.

Он также заявил, что обломки батискафа свидетельствуют о направленном внутрь взрыве.