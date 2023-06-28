CBC News показал кадры обломков затонувшего батискафа «Титан» в Атлантике

Обломки батискафа «Титан», затонувшего в Атлантике, доставлены на сушу, кадры с их разгрузкой показал телеканал CBC News.

Отмечается, что обломки на дне океана рядом с «Титаником» обнаружил аппарат «Одиссей».

«Как только судно пришвартовалось, группа исследователей взошла на борт и начала работу по разгрузке», — говорится в заявлении.

Ранее контр-адмирал Береговой охраны США Джон Могер подтвердил гибель экипажа.

Он также заявил, что обломки батискафа свидетельствуют о направленном внутрь взрыве.

Береговая охрана США объявила о начале официального расследования трагедии с батискафом «Титан» в Атлантике.