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CBC News показал кадры обломков затонувшего батискафа «Титан» в Атлантике

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Обломки батискафа «Титан», затонувшего в Атлантике, доставлены на сушу, кадры с их разгрузкой показал телеканал CBC News.
CBC News показал кадры обломков затонувшего батискафа «Титан» в Атлантике
  • AP

Отмечается, что обломки на дне океана рядом с «Титаником» обнаружил аппарат «Одиссей».

«Как только судно пришвартовалось, группа исследователей взошла на борт и начала работу по разгрузке», — говорится в заявлении.

Ранее контр-адмирал Береговой охраны США Джон Могер подтвердил гибель экипажа.

Он также заявил, что обломки батискафа свидетельствуют о направленном внутрь взрыве.

Береговая охрана США объявила о начале официального расследования трагедии с батискафом «Титан» в Атлантике.

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