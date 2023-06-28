Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Кулеба: Украина получила приглашения лишь на поля саммита НАТО

Короткая ссылка
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в интервью CNN, что украинская сторона получила приглашение принять участие только во встрече на полях июльского саммита НАТО в Вильнюсе.

Об этом пишет РИА Новости.

«Мы получили приглашение, но не на сам саммит, а принять участие в совете НАТО-Украина, который пройдёт на полях саммита», — сказал он.

Кулеба также посетовал на отсутствие в Североатлантическом альянсе однозначной позиции относительно членства Украины.

19 июня директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что тесное сотрудничество Киева с НАТО лишь отдаляет урегулирование кризиса

Он отметил, что целью Запада является не безопасность Украины, а её использование «в качестве инструмента борьбы с Россией».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить