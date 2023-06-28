Кулеба: Украина получила приглашения лишь на поля саммита НАТО
Об этом пишет РИА Новости.
«Мы получили приглашение, но не на сам саммит, а принять участие в совете НАТО-Украина, который пройдёт на полях саммита», — сказал он.
Кулеба также посетовал на отсутствие в Североатлантическом альянсе однозначной позиции относительно членства Украины.
19 июня директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что тесное сотрудничество Киева с НАТО лишь отдаляет урегулирование кризиса.
Он отметил, что целью Запада является не безопасность Украины, а её использование «в качестве инструмента борьбы с Россией».