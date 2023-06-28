Кулеба: Украина получила приглашения лишь на поля саммита НАТО

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в интервью CNN, что украинская сторона получила приглашение принять участие только во встрече на полях июльского саммита НАТО в Вильнюсе.

Об этом пишет РИА Новости.

«Мы получили приглашение, но не на сам саммит, а принять участие в совете НАТО-Украина, который пройдёт на полях саммита», — сказал он.

Кулеба также посетовал на отсутствие в Североатлантическом альянсе однозначной позиции относительно членства Украины.

19 июня директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что тесное сотрудничество Киева с НАТО лишь отдаляет урегулирование кризиса.

Он отметил, что целью Запада является не безопасность Украины, а её использование «в качестве инструмента борьбы с Россией».