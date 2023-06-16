Медведев: конфликт будет перманентным, пока Украина просится в НАТО
- РИА Новости
Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
«Для нацистской Украины конфликт будет перманентным», — написал он в Telegram.
Медведев также выразил мнение, что новый политический режим в Киеве «в НАТО точно не попросится».
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг исключил вступление Украины в альянс в разгар конфликта.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что надежды на вступление страны в НАТО становятся всё отдалённее.