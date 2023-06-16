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Медведев: конфликт будет перманентным, пока Украина просится в НАТО

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Конфликт России с нацистской Украиной будет перманентным.
Медведев: конфликт будет перманентным, пока Украина просится в НАТО
  • РИА Новости

Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Для нацистской Украины конфликт будет перманентным», — написал он в Telegram.

Медведев также выразил мнение, что новый политический режим в Киеве «в НАТО точно не попросится».

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг исключил вступление Украины в альянс в разгар конфликта.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что надежды на вступление страны в НАТО становятся всё отдалённее.

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