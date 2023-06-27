Лавров поблагодарил Венесуэлу за поддержку в связи с попыткой военного мятежа в России

Глава российского МИД Сергей Лавров в ходе беседы с венесуэльским коллегой Иваном Хилем поблагодарил Каракас за поддержку в связи с попыткой вооружённого мятежа в России.

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«Глава российского внешнеполитического ведомства выразил признательность венесуэльскому руководству за принципиальную поддержку и солидарность, проявленную в связи с попыткой вооружённого мятежа в России», — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства. Также стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что президент России Владимир Путин пресёк попытку устроить гражданскую войну в стране.