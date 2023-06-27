Лавров поблагодарил Венесуэлу за поддержку в связи с попыткой военного мятежа в России
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«Глава российского внешнеполитического ведомства выразил признательность венесуэльскому руководству за принципиальную поддержку и солидарность, проявленную в связи с попыткой вооружённого мятежа в России», — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.
Также стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что президент России Владимир Путин пресёк попытку устроить гражданскую войну в стране.