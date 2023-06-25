КНДР заявила о поддержке руководства России в ситуации вокруг ЧВК «Вагнер»

Министр иностранных дел КНДР Им Чхон Иль заявил, что Пхеньян поддерживает Москву в ситуации вокруг мятежа ЧВК «Вагнер».

Об этом информирует Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Как передаёт ТАСС, в ходе беседы с послом России в Пхеньяне Александром Мацегорой он выразил уверенность в том, что «вооружённый мятеж в России будет быстро подавлен в соответствии со стремлением и волей российского народа».

Министр добавил, что КНДР поддержит «любое решение и выбор российского руководства».

По словам Им Чхон Иля, «стойкие армия и народ России преодолеют любые трудности и испытания» и одержат «героическую победу» в рамках спецоперации на Украине.

Ранее президент Абхазии Аслан Бжания заявил о всеобъемлющей поддержке действий российского лидера Владимира Путина в связи с попыткой вооружённого мятежа.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что президент России Владимир Путин пресёк попытку устроить гражданскую войну в стране.