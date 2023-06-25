Мадуро: Россия и Путин одержали победу над мятежом

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что президент России Владимир Путин пресёк попытку устроить гражданскую войну в стране.

«Я хочу передать с поля битвы Карабобо, колыбели южноамериканской свободы, наши объятья солидарности и поддержки президенту Российской Федерации Владимиру Путину, который противостоял попытке предательства, попытке развязать гражданскую войну и в этот час остаётся вместе с Россией победителем», — цитирует ТАСС Мадуро.

Он отметил, что выражает полную поддержку Путину.

Ранее глава Госдепа Энтони Блинкен обсудил события в России с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.