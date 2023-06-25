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Блинкен обсудил события в России с главой МИД Украины

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Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил события в России с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

«Госсекретарь Блинкен переговорил сегодня с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, чтобы обсудить ситуацию в России», — говорится в сообщении Госдепа.

Блинкен отметил, что США продолжат поддерживать Украину.

В Минске до этого сообщали, что президент Белоруссии Александр Лукашенко провёл переговоры с основателем ЧВК «Вагнер» Пригожиным, он принял предложение белорусского лидера об остановке движения своих бойцов на территории России.

Позже Песков уточнил, что уголовное дело в отношении Евгения Пригожина будет прекращено, он «уйдёт в Белоруссию».

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