Песков: Путин гарантирует Пригожину возможность уехать в Белоруссию

Президент России Владимир Путин гарантирует основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину возможность уехать в Белоруссию, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Если вы спрашиваете, какая именно гарантия того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, — это слово президента России», — сказал Песков.

В Минске до этого сообщали, что президент Белоруссии Александр Лукашенко провёл переговоры с Пригожиным, он принял предложение белорусского лидера об остановке движения своих бойцов на территории России.

Позже Песков уточнил, что уголовное дело в отношении Евгения Пригожина будет прекращено, он «уйдёт в Белоруссию».