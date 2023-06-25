Песков: Путин гарантирует Пригожину возможность уехать в Белоруссию
«Если вы спрашиваете, какая именно гарантия того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, — это слово президента России», — сказал Песков.
В Минске до этого сообщали, что президент Белоруссии Александр Лукашенко провёл переговоры с Пригожиным, он принял предложение белорусского лидера об остановке движения своих бойцов на территории России.
Позже Песков уточнил, что уголовное дело в отношении Евгения Пригожина будет прекращено, он «уйдёт в Белоруссию».