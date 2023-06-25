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Песков: Путин гарантирует Пригожину возможность уехать в Белоруссию

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Президент России Владимир Путин гарантирует основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину возможность уехать в Белоруссию, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Если вы спрашиваете, какая именно гарантия того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, — это слово президента России», — сказал Песков.

В Минске до этого сообщали, что президент Белоруссии Александр Лукашенко провёл переговоры с Пригожиным, он принял предложение белорусского лидера об остановке движения своих бойцов на территории России.

Позже Песков уточнил, что уголовное дело в отношении Евгения Пригожина будет прекращено, он «уйдёт в Белоруссию».

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