Президент Абхазии Бжания заявил о поддержке действий Путина в связи с ситуацией в России

Президент Абхазии Аслан Бжания заявил о всеобъемлющей поддержке действий российского лидера Владимира Путина в связи с попыткой вооружённого мятежа.

«В связи с попыткой вооружённого мятежа, предпринятой руководителями ЧВК «Вагнер», заявляю о всеобъемлющей поддержке действий президента Российской Федерации — верховного главнокомандующего вооружёнными силами Владимира Владимировича Путина по установлению законного порядка», — говорится в заявлении пресс-службы абхазского лидера.

Ранее власти Абхазии усилили контроль на границах с Россией и Грузией.

Владимир Путин в ходе телеобращения заявил, что действия по защите Отечества от внутренней смуты будут жёсткими.