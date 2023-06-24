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Президент Абхазии Бжания заявил о поддержке действий Путина в связи с ситуацией в России

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Президент Абхазии Аслан Бжания заявил о всеобъемлющей поддержке действий российского лидера Владимира Путина в связи с попыткой вооружённого мятежа.
Президент Абхазии Бжания заявил о поддержке действий Путина в связи с ситуацией в России
  • РИА Новости

«В связи с попыткой вооружённого мятежа, предпринятой руководителями ЧВК «Вагнер», заявляю о всеобъемлющей поддержке действий президента Российской Федерации — верховного главнокомандующего вооружёнными силами Владимира Владимировича Путина по установлению законного порядка», — говорится в заявлении пресс-службы абхазского лидера.

Ранее власти Абхазии усилили контроль на границах с Россией и Грузией.

Владимир Путин в ходе телеобращения заявил, что действия по защите Отечества от внутренней смуты будут жёсткими.

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