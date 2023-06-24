Президент Абхазии Бжания заявил о поддержке действий Путина в связи с ситуацией в России
- РИА Новости
«В связи с попыткой вооружённого мятежа, предпринятой руководителями ЧВК «Вагнер», заявляю о всеобъемлющей поддержке действий президента Российской Федерации — верховного главнокомандующего вооружёнными силами Владимира Владимировича Путина по установлению законного порядка», — говорится в заявлении пресс-службы абхазского лидера.
Ранее власти Абхазии усилили контроль на границах с Россией и Грузией.
Владимир Путин в ходе телеобращения заявил, что действия по защите Отечества от внутренней смуты будут жёсткими.