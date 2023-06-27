InfoBRICS: Польша провоцирует ссору с ФРГ с целью реализации геополитических амбиций

Власти Польши провоцируют ссору с Германией с целью реализации собственных геополитических амбиций в Европе. Такое мнение в статье для InfoBRICS высказал обозреватель Уриэль Араужо.

В статье говорится, что в данный момент антигерманская кампания Польши набирает обороты, а «обиды» от Второй мировой войны Варшава превращает в геополитическое оружие.

Как отметил Араужо, продвижению польских амбиций способствует Вашингтон с целью противодействия Германии.

«Поступая таким образом, Польша стремится утвердиться в качестве нового геополитического центра ЕС, одновременно бросая вызов ведущей роли Германии на континенте», — подчеркнул автор материала.

В октябре 2022 года министр иностранных дел Польши Збигнев Рау подписал ноту с требованием репараций от Германии за ущерб, причинённый во время Второй мировой войны.

Канцлер Германии Олаф Шольц отметил, что вопрос о репарациях Польше урегулирован международным правом.

Согласно подсчётам польских властей, Берлин должен Варшаве порядка $1,3 трлн.