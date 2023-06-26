В Белом доме не увидели признаков готовности России применить ядерное оружие на Украине

В США не обладают сведениями, указывающими на планы России использовать ядерное оружие на Украине, заявил представитель Белого дома Джон Кирби.

«Мы пристально следим за ситуацией, и мы не видим свидетельств чтобы мистер Путин намеревался использовать ядерное оружие на Украине или где-нибудь ещё», — цитирует его РИА Новости.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее назвал заявления американского лидера Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского о якобы исходящей от российской стороны ядерной угрозе «бурным потоком сознания».

23 июня посол России в США Анатолий Антонов назвал спекуляции американских сенаторов о возможности применения Москвой ядерного оружия на Украине абсурдом.