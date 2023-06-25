Лавров назвал слова Байдена и Зеленского о ядерной угрозе России «бурным потоком сознания»

Глава МИД России Сергей Лавров назвал заявления американского лидера Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского о якобы исходящей от российской стороны ядерной угрозе «бурным потоком сознания».

Об этом он сказал в комментарии для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1». Её фрагмент журналист Павел Зарубин выложил в Telegram.

«Мне трудно комментировать то, что президент США в последнее время говорит, как, в общем, и другим обозревателям, которые задаются вопросом, как это всё истолковывать», — отметил Лавров.

Он добавил, что не стал бы сейчас придавать большого значения «словесным эскападам, не имеющим под собой никакого фундамента».

Глава МИД также назвал заявления украинского лидера «ещё более бурным потоком сознания».

23 июня посол России в США Анатолий Антонов назвал спекуляции американских сенаторов о возможности применения Москвой ядерного оружия на Украине абсурдом.