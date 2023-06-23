Посол Антонов назвал абсурдом заявления сенаторов США о применении Россией ТЯО на Украине

Посол России в США Анатолий Антонов назвал спекуляции американских сенаторов о возможности применения Москвой ядерного оружия на Украине абсурдом.

«Спекуляции о возможном применении Россией ТЯО абсурдны. Подобной дешёвой риторикой местная элита демонстрирует абсолютную некомпетентность в стратегической сфере», — цитирует его ТАСС.

По мнению дипломата, проект резолюции американских сенаторов — это проявление слепой ненависти к России.

« Авторам новой инициативы не терпится ещё глубже вовлечь Соединённые Штаты в конфликт на Украине», — добавил Антонов.

Ранее американские сенаторы предложили внести в конгресс резолюцию, согласно которой использование Россией ядерного оружия на Украине будет расцениваться как атака на НАТО.

Российский лидер Владимир Путин заявил, что Запад провоцирует Россию на применение ядерного оружия, но она не будет этого делать, так как у Украины нет успехов на линии фронта.

Американский госсекретарь Энтони Блинкен отметил, что Соединённые Штаты не видят признаков того, что Россия готова применить ядерное оружие.