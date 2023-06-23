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Сенаторы США предложили приравнять использование Россией ТЯО на Украине к атаке на НАТО

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Американские сенаторы предложили внести в конгресс резолюцию, согласно которой использование Россией ядерного оружия на Украине будет расцениваться как атака на НАТО.

«Мы вносим резолюцию сегодня, которая говорит, что если Россия или Белоруссия взорвет ядерное устройство на Украине... такая атака должна быть расценена как атака на НАТО», — цитирует РИА Новости Линдси Грэма.

Он подчеркнул, что принятие соответствующего документа будет сигналом для России о том, что применение ядерного оружия чревато войной с НАТО.

Американский госсекретарь Энтони Блинкен ранее заявил, что Соединённые Штаты не видят признаков того, что Россия готова применить ядерное оружие.

Российский лидер Владимир Путин заявил, что Запад провоцирует Россию на применение ядерного оружия, но она не будет этого делать, так как у Украины нет успехов на линии фронта.

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