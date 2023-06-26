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NYT: в Белом доме выразили обеспокоенность медленным продвижением ВСУ

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Результаты первых недель украинского контрнаступления в Белом доме назвали «отрезвляющими».
NYT: в Белом доме выразили обеспокоенность медленным продвижением ВСУ
  • AP
  • © Efrem Lukatsky

«В администрации Байдена на публике призывают к терпению, однако в частных беседах выражают обеспокоенность медленным продвижением (ВСУ. — RT)», — сообщает The New York Times со ссылкой на высокопоставленного чиновника.

По его словам, украинские войска «отстают от расписания».

В издании также отметили, что по меньшей мере 17 боевых машин пехоты Bradley, переданных Киеву Вашингтоном, повреждены или уничтожены.

25 июня в Минобороны сообщили, что украинские военные продолжили попытки наступления на Донецком, Краснолиманском, Южно-Донецком и Запорожском направлениях.

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