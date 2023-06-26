NYT: Украина потеряла более 15% боевых машин Bradley

По меньшей мере 17 боевых машин пехоты Bradley, переданных Киеву Вашингтоном, повреждены или уничтожены.

Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

Отмечается, что в марте США обязались передать Киеву 113 БМП Bradley.

«По меньшей мере 17 из них — более 15% — были повреждены или уничтожены», — говорится в сообщении.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС будет наращивать поставки Украине продвинутых видов вооружений.

Также Боррель заявил о завершении подготовки 24 тыс. солдат ВСУ.