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NYT: Украина потеряла более 15% боевых машин Bradley

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По меньшей мере 17 боевых машин пехоты Bradley, переданных Киеву Вашингтоном, повреждены или уничтожены.
NYT: Украина потеряла более 15% боевых машин Bradley
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  • © Rockfinder

Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

Отмечается, что в марте США обязались передать Киеву 113 БМП Bradley.

«По меньшей мере 17 из них — более 15% — были повреждены или уничтожены», — говорится в сообщении.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС будет наращивать поставки Украине продвинутых видов вооружений.

Также Боррель заявил о завершении подготовки 24 тыс. солдат ВСУ.

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