NYT: Украина потеряла более 15% боевых машин Bradley
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Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.
Отмечается, что в марте США обязались передать Киеву 113 БМП Bradley.
«По меньшей мере 17 из них — более 15% — были повреждены или уничтожены», — говорится в сообщении.
Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС будет наращивать поставки Украине продвинутых видов вооружений.
Также Боррель заявил о завершении подготовки 24 тыс. солдат ВСУ.