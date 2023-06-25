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Минобороны: ВС Украины пытаются наступать на четырёх направлениях

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В Минобороны сообщили, что украинские военные продолжили попытки наступления на Донецком, Краснолиманском, Южно-Донецком и Запорожском направлениях.
Минобороны: ВС Украины пытаются наступать на четырёх направлениях
  • Gettyimages.ru

«В течение суток Вооружённые силы Украины продолжили попытки наступательных действий на Донецком, Краснолиманском, Южно-Донецком и Запорожском направлениях», — сказано в сводке ведомства.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что ВСУ предпринимают попытки наступления на Ореховском направлении в Запорожской области, но силы России находятся на позициях, линия фронта не просаживается.

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