В Минобороны сообщили, что украинские военные продолжили попытки наступления на Донецком, Краснолиманском, Южно-Донецком и Запорожском направлениях.

«В течение суток Вооружённые силы Украины продолжили попытки наступательных действий на Донецком, Краснолиманском, Южно-Донецком и Запорожском направлениях», — сказано в сводке ведомства.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что ВСУ предпринимают попытки наступления на Ореховском направлении в Запорожской области, но силы России находятся на позициях, линия фронта не просаживается.