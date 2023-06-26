Адвокат Ярмуш заявила, что изъятие российских активов будет потерей репутации для Запада

Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш прокомментировала в беседе с RT сообщения СМИ о том, что Германия выступила против идеи Евросоюза передать замороженные активы Центробанка России на восстановление Украины.

«Эти действия (передача российских активов Украине. — RT) прямо противоречат как внутреннему законодательству Германии, законодательству ЕС, так и принципу защиты права собственности. Любые попытки без законных оснований передать суверенные активы или активы российских граждан, компаний прямо нарушат право собственности», — пояснила юрист.

Она добавила, что, если такая практика будет применена в отношении российских суверенных активов, Россия может «спокойно поступить таким же образом с активами, которые находятся под её юрисдикцией, и активами, которые принадлежат компаниям — в частности, немецким — с государственным участием».

Изъятие российских активов — это потеря репутации надёжной гавани для иностранных инвесторов, подчеркнула собеседница RT.

«Много аспектов, которые будут самым негативным образом влиять на экономику, политику и социальную сферу тех стран в случае изъятия российских активов и продолжающейся этой санкционной политики», — заключила она.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на ряд правительственных чиновников сообщила о том, что Германия выступила против планов ЕС по передаче российских активов Украине.

Немецкий чиновник отметил, что «это (решение. — RT) откроет банку с червями» и создаст прецедент для других стран.