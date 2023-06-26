FT: Германия выступила против планов ЕС по передаче российских активов Украине

Германия выступила против идеи Евросоюза передать замороженные активы Центробанка России на восстановление Украины.

Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на ряд правительственных чиновников.

По их словам, план ЕК чреват высокими финансовыми или юридическими рисками.

Немецкий чиновник отметил, что «это (решение. — RT) откроет банку с червями» и создаст прецедент для других стран.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз готовит юридическую основу для использования активов российского государства и крупных предпринимателей для восстановления Украины.

Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс сообщил, что ЕС и США обсудили в Швеции усиление антироссийских санкций и сотрудничество в использовании замороженных российских активов на нужды Украины.