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В ЕП подняли вопрос о необходимости инвестиций в оборонную промышленность

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Юлия Гуреева
Депутат Европарламента от Чехии Томаш Здеховски обратился к Еврокомиссии по поводу привлечения инвестиций в оборонную промышленность Евросоюза на фоне военной поддержки Украины. С письмом политика ознакомился RT.
В ЕП подняли вопрос о необходимости инвестиций в оборонную промышленность
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«Европейская оборонная промышленность нуждается в значительных инвестициях, чтобы ЕС имел возможность расширить военную поддержку Украины», — заявил Здеховски. 

По словам евродепутата, ЕС поддерживает предприятия этого сектора через Европейский оборонный фонд, но при этом не включает их в сферу устойчивого финансирования и тем самым непреднамеренно ослабляет такие компании.

Он отметил, что таксономия ЕС — документ, устанавливающий перечень экологически безопасной экономической деятельности, — не исключает напрямую оборонную промышленность. Однако отсутствие чётких указаний со стороны ЕК оставляет право финансовым организациям самостоятельно принимать решения относительно инвестиций в этот сектор, добавил парламентарий. 

Более того, независимая экспертная группа под названием «Платформа по устойчивому финансированию» рекомендовала отнести производство оружия к категории отраслей, наносящих ущерб, подчёркивается в письме. 

В связи с этим Здеховски спросил, намерена ли ЕК классифицировать производство вооружений как «социально устойчивую деятельность».

«Планирует ли она (Еврокомиссия. — RT) предпринять незамедлительные меры по привлечению в оборонную промышленность инвестиций, необходимых для создания требуемых производственных мощностей?», — поинтересовался также депутат.

Ранее экс-премьер Словакии Петер Пеллегрини заявил,  что склады вооружений по всей Европе опустошены, а на их восполнение уйдёт до десяти лет. 

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