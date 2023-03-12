Foreign Affairs: конфликт на Украине выявил слабость оборонной промышленности Европы

Обозреватели Макс Брегманн и София Беш заявили, что конфликт на Украине выявил слабость оборонной промышленности Европы и её зависимость от США.

Об этом сообщает Foreign Affairs.

«Конфликт на Украине выявил ужасающее состояние европейской обороны», — говорится в сообщении.

По мнению журналистов, такое положение дел было вызвано недостаточным финансированием европейских армий на протяжении последних 20 лет.

В статье отмечается, что поставки оружия Киеву привели к истощению собственных военных запасов Европы.

Ранее ФРГ закрыла бесплатные гуманитарные перевозки на Украину.

При этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС и США продолжат поддерживать Украину столько, сколько потребуется.