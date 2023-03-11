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Spiegel: ФРГ закрыла бесплатные гуманитарные перевозки на Украину

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Германия больше не предоставляет бесплатные гуманитарные перевозки на Украину. Об этом пишет журнал Der Spiegel со ссылкой на источники в железнодорожной отрасли ФРГ.
Spiegel: ФРГ закрыла бесплатные гуманитарные перевозки на Украину
  • РИА Новости

В статье утверждается, что бесплатную доставку гуманитарных грузов на Украину обещали немецкие железные дороги (Deutsche Bahn) и Минтранс ФРГ.

В настоящее время выясняется, что спустя год после начала спецоперации этой программе «пришёл конец».

О начале бесплатной доставки гумпомощи на Украину немецкие железные дороги объявили в марте 2022 года.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Запад не будет принимать какие-либо решения по Украине за спиной её граждан.

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