Spiegel: ФРГ закрыла бесплатные гуманитарные перевозки на Украину
- РИА Новости
В статье утверждается, что бесплатную доставку гуманитарных грузов на Украину обещали немецкие железные дороги (Deutsche Bahn) и Минтранс ФРГ.
В настоящее время выясняется, что спустя год после начала спецоперации этой программе «пришёл конец».
О начале бесплатной доставки гумпомощи на Украину немецкие железные дороги объявили в марте 2022 года.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Запад не будет принимать какие-либо решения по Украине за спиной её граждан.