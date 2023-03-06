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Шольц заявил, что Запад не будет принимать никаких решений по Украине за спиной её граждан

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Запад не будет принимать какие-либо решения по Украине за спиной её граждан.
Шольц заявил, что Запад не будет принимать никаких решений по Украине за спиной её граждан
  • Gettyimages.ru

Об этом, как передаёт ТАСС, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

По его словам, в континентальной Европе Германия — страна, которая делает больше всех, оказывая финансовую, гуманитарную и военную помощь Украине.

«Мы со всеми нашими друзьями и союзниками всегда ясно заявляли, что не будем принимать решения за спиной украинцев», — добавил Шольц.

Ранее немецкий канцлер заявил, что Запад готов предоставить определённые гарантии безопасности Украине после завершения конфликта, но время для этого пока не пришло.

Глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета России Андрей Климов предположил, что власти Соединённых Штатов во время визита канцлера Германии Олафа Шольца в Вашингтон могли сообщить ему о новой ключевой роли ФРГ в украинском конфликте.

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